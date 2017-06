Tennis-Titelkämpfe beim TC Stelle

(cc). Vom Freitag, 16. bis Sonntag, 18. Juni, werden vom Tennis Club (TC) Stelle die Jugend-Regionsmeisterschaften auf der Anlage am Bardenweg 104 ausgerichtet. An den Titelkämpfen können Kinder und Jugendliche der Altersklassen U8 bis U18 teilnehmen. Die U8 spielt auf dem Kleinfeld, die U9 auf dem Midcourt und ab der U10 auf dem Großfeld. Anmeldungen sind an die Jugendwartin der Region Süderelbe, Anja Meziani, zu richten. Telefon: 0178-5474328. Die Ausschreibung steht im Netz unter: www.mybigpoint.de