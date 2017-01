Tennisregion startet mit Jugendturnier

(cc). Mit den Winter-Regionsmeisterschaften für die Jugend in den Altersklassen U11 bis U18 startet die Tennis-Region Süderelbe in das Neue Jahr 2017. Die Regionsmeisterschaften werden am 14. und 15. Januar in den Hallen in Hollenstedt und in Moisburg ausgetragen. „Die Kleinfeldkonkurrenz spielt aber nur am Sonntag“, betont Pressewartin Nicole Klein. Die Anmeldungen laufen im Internet über:www.mybigpoint.tennis.de Meldeschluss ist am 8. Januar.