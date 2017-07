Testspiele für Aufsteiger BFC

(cc). Die Fußballfrauen des Buchholzer FC (BFC), die den Aufstieg in die Landesliga geschafft haben (das WOCHENBLATT berichtete) testen zur Vorbereitung auf die neue Saison. Am kommenden Samstag, 22. Juli, steht ein Kleinfeldturnier auf dem Plan, und am Samstag, 5. August, ist die zweite Mannschaft des SV Werder Bremen (in Buchholz zu Gast. Das Spiel wird in der BFC-Arena am Holzweg ausgetragen. Anpfiff ist um 17 Uhr.