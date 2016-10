Tischtennis-Kreismeisterschaften in Stelle

Die 67. Kreismeisterschaften der Damen und Herren des Tischtennis-Kreisverbandes Harburg-Land werden an 16 Tischtennis vom 21. bis 23. Oktober in der Schulsporthalle in Stelle ausgetragen.Der Mixed-Wettbewerb startet bereits am Freitag ab 20 Uhr. Am Samstag, geht es ab 12.30 Uhr mit den Klassen D und B weiter. Am Sonntag werden drei Klassen am Start sein: Ab 10 Uhr sich die Herren in den Klassen C und E dran. Die A-Klasse beginnt um 12 Uhr. Bei den Damen und den Herren haben sich Kim Frömmel und Anton Anton (beide MTV Brackel) als Titelverteidiger bereits für die Bezirksmeisterschaften qualifiziert. Nachmeldungen sind in jeder Konkurrenz bis 30 Minuten vor Beginn möglich. Weitere Informationen zum Ablauf der Kreistitelkämpfe gibt es im Internet unter: www.ttkv-harburg.de