Tischtennis-Kreistitelkämpfe

(cc). Am Wochenende (17./18. September) finden in der Rosengarten-Sporthalle in Klecken die Tischtennis-Kreismeisterschaften der Schüler und Jugend statt. Am Samstag spielen die männliche Jugend und die B-Schüler. Am Sonntag sind die A- und C-Schüler dran. Beginn ist an beiden Tagen um 10 Uhr. Bei freien Listenplätzen sind noch Nachmeldungen jeweils 30 Minuten vor Turnierbeginn möglich.