Tischtennis-Ortsentscheid

(cc). Nach einjähriger Pause richtet die Tischtennisabteilung des MTV Fliegenberg wieder einen Ortsentscheid der Minimeisterschaften aus. Die Veranstaltung im Rahmen der Nachwuchswerbeaktion im deutschen Sport soll am Samstag, 17. Februar ab 10:00 Uhr in der Fliegenberger Sporthalle stattfinden. Teilnehmen dürfen Mädchen und Jungen die 2005 geboren wurden und jünger, und noch nicht am offiziellen Spielbetrieb teilgenommen haben, eine Spielberechtigung besitzen oder eine solche beantragt haben. Weitere Infos gibt es unter: www.mtv-germania-fliegenberg.de Kurzentschlossene können sich sogar noch am Veranstaltungstag bis spätestens 9:00 Uhr direkt in der Halle anmelden. Anmeldungen nimmt der Minibeauftragte des MTV, André Loose, unter: minimeister-2018@t-online.de entgegen.