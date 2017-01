Titel in schwarz-rot-gold

Bei der Deutschen Querfeldein-Meisterschaft 2017 in Queidersbach (Rheinland-Pfalz) sicherten sich Armin Raible (Blau-Weiss Buchholz, Masters 3) und Ben Laatsch (RSG Nordheide, U15-Schüler) jeweils Gold bei den zweitägigen Titelkämpfen. Neuer Deutscher Meister bei den Männern U23 ist Mountainbike-Spezialist Lukas Baum (Müsing Racing Team).Für den 13-jährigen Ben Laatsch war es der erste Querfeldein-Titel in der U15-Klasse, den er bei eisigen Temperaturen einfahren konnte. Er war als Favorit in das Rennen der Schüler U15 gestartet, und holte den DM-Titel nach 19:17 Minuten.Für den 53-jährigen Armin Raible war es eine erfolgreiche Titelverteidigung seines Titels bei den Masters 3-Titel, den er im vergangenen Jahr in Vechta gewonnen hatte. Raible siegte mit elf Sekunden Vorsprung vor Hans-Peter Schmidt (VC Frankfurt 1883) und Timo Berner (VC Darmstadt 1899), der weitere acht Sekunden später den Zielstrich überquerte.Am kommenden Sonntag, 15. Januar, steigt in Buchholz das StevensCyclo-Cross-Finale. Ausrichter ist der Harvestehuder RV. Erster Start: 9.30 Uhr (Schützenhalle)