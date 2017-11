Tolle Liga-Saison

TURNEN: Mit Team Vinnhorst auf Platz zwei

Mit Marcel Dunckel, Alexander Vogt, Reza Abbasian und Laurids Maas turnen vier Top-Athleten des TSV Buchholz 08 mit dem Team TuS Vinnhorst in der 2. Bundesliga, das die Saison als Vizemeister beendet hat.Am letzten Wettkampftag hat sich das Niedersachsenteam in seiner dritten Saison in der zweithöchsten deutschen Turnliga einen weiteren Sieg gesichert. Mit 69:14 Score Points sowie dem Sieg an allen sechs olympischen Geräten (12:0 Punkte) gelang dem Zweitligisten TuS Vinnhorst am siebten Wettkampftag der erhoffte Sieg gegen die KTT Oberhausen, und Platz zwei in der Bundesliga-Achterstaffel. Das Team ist damit Vizemeister hinter dem TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau, der den Aufstieg in die erste Bundesliga geschafft hat. Mit 12,60 Zählern und dem Gewinn von drei Score Points gehörte Reza Abbasian, erneut zu den Besten. "Im nächsten Jahr lautet das neue Ziel: Aufstieg in die 1. Bundesliga", sagt 08-Trainer Bernward Bade.