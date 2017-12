Top-Leistung nicht belohnt

FUSSBALL: Oberligist Buchholz 08 verliert beim Tabellenführer Dassendorf mit 0:1

Eine kämpferisch und läuferisch sehr gute Partie zeigte Fußball-Oberligist Buchholz 08 am nasskalten Samstagnachmittag beim Tabellenführer TuS Dassendorf – zog aber durch einen Treffer von Lennart Müller in der 87. Spielminute den Kürzeren. Zwar konnte die TSV-Elf ihren Aufwärtstrend fortsetzen, wurde aber für ihre leidenschaftliche Vorstellung nicht belohnt. „Mit einer Topleistung haben wir heute null Ertrag erzielt“, resümierte ein sichtlich enttäuschter 08-Trainer Thorsten Schneider nach Abpfiff der Partie. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.