Tostedt am Freitag gegen ESV Weil

(cc). Aufgrund der am kommenden Sonntag stattfindenden Tischtennis-Landesmeisterschaften in Oesede, wurde das nächste Heimspiel des MTV Tostedt in der 2. Bundesliga der Frauen vorgezogen. Das MTV-Team empfängt bereits am Freitag, 2. Februar, 20 Uhr Halle Poststraße, den ESV Weil. „Wir hoffen auf Unterstützung von den Zuschauerrängen“, sagt MTV-Abteilungsleiter Michael Bannehr. Tags darauf spielt der MTV Tostedt auswärts in Langstadt.