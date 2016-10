Tostedt empfängt Aufsteiger Kiel

(cc). Zum nächsten Heimspiel in der 2. Tischtennis-Bundesliga der Frauen empfängt der MTV Tostedt am Samstag, 8. Oktober, 15 Uhr, in heimischer Sporthalle an der Poststraße den Aufsteiger aus Kiel, der mit einem 6:0 gegen Offenburg in die neue Saison startete. Das Team des MTV Tostedt kassierte zum Auftakt eine 0:6-Heimniederlage gegen Schwabhausen. "Das hatten wir uns natürlich anders vorgestellt", sagte MTV-Abteilungsleiter Michael Bannehr nach dem Spiel.