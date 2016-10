Tostedt holt ersten Saisonpunkt

Nach dem Fehlstart vor einer Woche (0:6 gegen Schwabhausen) haben Tostedts Tischtennisfrauen mit einem 5:5-Unentschieden am Samstagsnachmittag vor nur 28 Zuschauern in heimischer Halle ihren ersten Saisonpunkt in der 2. Bundesliga gegen Aufsteiger Kieler TTK GW eingefahren. Nachdem die Gäste schon 5:3 in Führung lagen, siegten Svenja Koch (3:0 gegen Hanna Patsyeva) und Anne Sewöster (3:0 gegen Catharina Grothkopp) in den beiden letzten Einzeln und steuerten damit zwei wichtige Pluspunkte zum 5:5-Remis bei.