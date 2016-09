Tostedt startet in die 2. Tischtennis-Bundesliga

(cc). Mit einem Heimspiel am Montag, 3. Oktober (10.30 Uhr, Halle Poststraße), starten Tostedts Tischtennisfrauen mit unverändertem Team in die neue Saison der 2. Bundesliga. Zu Gast ist der TSV Schwabhausen, der bereits am 17. September mit 6:1 gegen TTC Langweid seinen ersten Saisonsieg einfahren konnte.