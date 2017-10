Trainingskooperation mit dem Golfclub

Zum Wintertraning zieht es die Aktiven vom Golf & Country Club Am Hockenberg in die Halle. "Da viele Hittfelder auch Golf spielen, war die Brücke schnell geschlagen und die Anfrage nach einer Trainingsmöglichkeit für die Mannschaften des Clubs schnell geklärt", berichtet Winfried Schwehn, Präsident des Golf Clubs: "Es wurde für die Nutzung der Halle des HTC für das Wintertraining eine Trainingskooperation vereinbart.""Ein Schautraining in der Halle des Hittfelder Tennis Clubs (HTC) zeigte bereits, dass auch mit wuchtigsten Schlägen kein Schaden angerichtet werden kann. Es werden schließlich nur Softbälle benutzt", betont Schwehn. "Beide Clubs haben etwas von einer solchen Zusammenarbeit, wir begrüßen die Golfer gerne in unserer Halle", bestätigte auch der HTC-Vorsitzender Klaus-Dieter Hartmann. Auch der Trainer der Hockenberg-Golfer, Paul Holley, freut sich darüber: "Es ist für unsere Spieler wichtig auch im Winter gute Trainingsmöglichkeiten zu haben. Die sind beim HTC vorhanden."