Treue Kassiererin bei Buchholz 08

FUSSBALL: Margot Kampf engagiert sich seit 25 Jahren ehrenamtlich

Margot Kampf (77) aus Buchholz wurde auf dem grünen Rasen an der Otto-Koch-Kampfbahn für 25 Jahre Vereinstreue ausgezeichnet. Die eifrige Kassiererin will auch in der kommenden Saison weitermachen.Bei der Überreichnung der Urkunde und Präsente sprach der Liga-Manager des TSV Buchholz 08, Simon Beecken, seine Glückwünsche und seinen Dank aus. "Unsere Margot war von Beginn an eine engagierte Kassiererin", lobte er. "Für ihren Eifer spricht die Fußballabteilung ihren herzlichen Dank aus", fügte 08-Vize-Obmann Sascha Thielert hinzu.Als "arbeitsreich" bezeichnete Margot Kampf auch die Saison 2016/17 des Oberliga-Vizemeisters TSV Buchholz 08. Bei mehr als 300 Fans pro Heimspiel des Oberligisten hat es auch für die langjährige Kassiererin keine Langeweile im Kassenhäuschen gegeben.