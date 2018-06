Triathlon beim TSV Auetal

(cc). In 21. Auflage findet am Sonntag, 17. Juni, der Auetal-Triathlon im Waldbad Salzhausen und in der Auetal-Sporthalle statt. Angeboten werden ein Sprint, Kurzsprint und Nordic-Sprint. Meldungen sind für Einzelstarter und Staffeln möglich. Weitere Informationen unter: www.auetal-events.de.