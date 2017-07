Triathlon: Starker Wettkampf von Reiner Wieneke

Die Form des Buchholzer Senioren-Triathleten Reiner Wieneke (65) vor der WM in Rotterdam im September stimmt: Bei der Premiere des "Ostseeman" in Damp wurde der ehemalige BBS-Lehrer jüngst Vierter in der Altersklasse M65. Für 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen benötigte Wieneke 6:03:10 Stunden - damit war er mehr als eine halbe Stunde später als bei der Senioren-EM vor ein paar Wochen in Dänemark. "Ich war mit dem Wettkampf richtig zufrieden", erklärte Wieneke. Mittlerweile hat er vom Deutschen Triathlonverband auch die schriftliche Zusage, dass er bei der WM in den Niederlanden dabei ist.