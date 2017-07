Triathlon: Sven Papendorf trotzt widrigen Bedingungen

Triathlet Sven Papendorf (45) ist bestens vorbereitet für den Ironman in Hamburg am 13. August: Beim Eberl-Triathlon am Chiemsee siegte der WOCHENBLATT-Sportler des Jahres in der Altersklasse M45. Für 1,5 Kilometer Schwimmen, 43 km Radfahren und 10 km Laufen benötigte der Jesteburger 2:24:41 Stunden."Das Schwimmen war wegen der unruhigen See indiskutabel, das Radfahren trotz Dauerregens rasant, das Laufen auf anspruchsvoller Piste stabil", fasste Papendorf das Rennen zusammen. Sein Fazit: "Der Ironman kann kommen." Die 180 Kilometer lange Radstrecke beim Ironman führt in zwei Schleifen in großen Teilen durch den Landkreis Harburg.