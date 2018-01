TSV Auetal gewinnt Stadtpokal

Emotionen, Kampf und volle Tribüne in der WinArena beim 33. Hallen-Fußball-Turnier um den Sparkassen-Cup und den Winsener Stadtpokal, der alles zu bieten hatte, was Fußball unterm Dach so beliebt macht. Am Ende jubelte Fußball-Bezirksligist TSV Auetal, der im Endspiel seinen Ligakonkurrenten MTV Borstel-Sangenstedt mit 4:3 im Neun-Meter-Schießen bezwang. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung stand es 1:1. "Weil wir heute als Einheit aufgetreten sind", freute sich TSV-Trainer Torsten Altmann. Die SG Scharmbeck-Pattensen sicherte sich mit 4:3 gegen Gastgeber TSV Winsen Platz drei.Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.