TSV Elstorf dreht 0:2 zum 4:2-Heimsieg

(cc). Mit 0:2 lag Fußball-Bezirksligist TSV Elstorf im Heimspiel am gestrigen Samstag gegen den MTV Soltau zurück – zeigte Moral und gewann am Ende mit 4:2! Die Tore: 0:1 (12. Minute) Josip Popov, 0:2 (14.) Eigentor, 1:2 (36.) Kevin Genske, 2:2 (57.) Lucas Bendig, 3:2 (66.) Kevin Genske, 4:2 (89.) Björn Jarmer. Damit ist für den Tabellenzweiten TSV Elstorf (32 Punkte) das Jahr 2017 im Spielbetrieb der Liga noch nicht beendet. Am Sonntag,10. Dezember, steht für die Elf von Trainer Hartmut Mattfeldt, der erst kürzlich um eine weitere Saison beim TSV verlängert hat, noch ein Auswärtsspiel beim Tabellen-13. TuS Celle FC auf dem Plan.