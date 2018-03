TSV Winsen behauptet Tabellenführung

Mit einem 1:1-Remis im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga II beim Verfolger TSV Elstorf hat TSV Winsen vor 150 Zuschauern am vergangenen Samstagnachmittag seine Tabellenführung auf 44 Zähler ausbauen können. Die Tore: 0:1 (25. Minute) Tobias Grube, 1:1 (28.) Marcel Jaster. Tabellendritter ist die SG Scharmbeck-Pattensen, die am Sonntagnachmittag 3:2 beim TSV Auetal gewann. Weiter spielten: Eintracht Elbmarsch - SV Essel 1:1 (0:0), SV Bendestorf - SV Lindwedel Hope 1:3 )0:0), MTV Borstel-Sangenstedt - VfL Maschen 5:0 (0:0), 5 :0 (0: 0), und TV Jahn Schneverdingen - SC Wietzenbruch 9:1 (0:0). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.