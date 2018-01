TSV Winsen holt den Pott

FUSSBALL: Das "kleinen Finale" gewinnt Buchholz 08 und ist Dritter

Das Team des TSV Winsen sichert sich den Turniersieg beim Sparkassen-Masters des FC Rosengarten in Nenndorf. Im Finale setzt sich der Bezirksliga-Spitzenreiter aus der Kreisstadt mit 3:2 gegen den FC Ergolding durch. Die Tore für den TSV: Ali Hamade, Bastian Wilcke und Tobias Nehl. Das "kleine Finale" um Platz drei gewinnt der TSV Buchholz 08 mit 4:2 nach Neun-Meter-Schießen gegen den Uhlenhorster SC Paloma. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENLBATT-Printausgabe am Mittwoch.