TSV Winsen verliert Spitzenspiel

BASKETBALL: 76:81-Heimniederlage nach Verlängerung gegen Tabellenführer

Trotz einer beherzten Leistung und neuem Zuschauerrekord verliert der TSV Winsen am Samstagabend knapp mit 76:81 (70:70) nach Verlängerung im Spitzenspiel der Basketball-Kreisliga Hamburg gegen den Tabellenführer Walddörfer SV. „Große Werbung für unsere Sportart - mit dem glücklicheren Ende für unsere Gäste“, sagte ein sichtlich enttäuschter TSV-Trainer LutzKei Rütter nach dem Spiel. „Stolz macht mich aber, welche Begeisterung und welche Stimmung für uns und für den Basketball in unserer ersten Saison entstanden ist.“ Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.