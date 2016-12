TSV Winsen will Sieg nachholen

(cc). Mit einem Sieg im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga am Samstag, 17. Dezember, 14 Uhr, bei der SG Scharmbeck-Pattensen will die Elf des TSV Winsen ihren vierten Tabellenplatz behaupten. Am vergangenen Wochenende kam der TSV Winsen beim 1:1-Remis im Heimspiel gegen Germania Walsrode nur zu einem einfachen Punktgewinn. Das TSV-Tor erzielte Ozan Özmen in der 69. Minute. Walsrode reichte der Punkt, um auf Platz eins der Tabelle vorzurücken, denn zeitgleich hatte die Eintracht Elbmarsch den VfL Westercelle mit 4:1 von der Spitze geholt. Die SG Scharmbeck-Pattensen siegte mit 3:2 beim TSV Auetal.