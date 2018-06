Turnerinnen vom TSV Stelle und Buchholz 08 auf dem Siegerpodest

TURNEN: Der Bezirksentscheid der Landesliga fand in Hittfeld statt

Beim Bezirksentscheid der ersten Qualifikationsrunde zum Landesfinale, der in Hittfeld ausgetragen wurde, haben sich die Turnerinnen des TSV Buchholz 08 und TSV Stelle in beeindruckender Form präsentiert.Mit einer souveränen Teamleistung eroberte die 08-Mannschaft in der Landesliga 1 (LK 2, Kür 4-Kampf) unter vier angetretenen Teams mit 154,00 Punkten Platz eins. Sarah Kleinknecht turnte die Tageshöchstnote (14,05) am Boden. Zweiter wurde der TV Gut Heil Spaden (152,80), Dritter ATS Cuxhaven (147,50). Der vierte Rang ging an die TKG Lüneburg (145,50). In der Landesliga 2 (LK 3, Kür 4-Kampf) sicherte sich die Mannschaft des TSV Stelle den Sieg (150,50 Punkte) im Feld von fünf Teams. Zweiter wurde Buchholz 08 (149,95 Punkte), Rang drei ging an die TKG Lüneburg (145,70). Tagesbeste war Hannah Schelberg (Buchholz 08), die im Einzelklassement auf 48,80 Punkte kam.