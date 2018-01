Turnierneuling gewinnt die Volksbank-Trophäe

Mit dem MTV Barum aus der Niedersachsenliga konnte ein Turnierneuling den begehrten Wanderpokal bei der 12. Auflage der Volksbank-Damenmasters gewinnen. Mit drei Siegen in der Vorrunde, unter anderem gegen den Titelverteidiger Bramfelder SV (Regionalliga), marschierten die Fußballfrauen aus Barum in die Zwischenrunde, in der sie sich bis ins Halbfinale durchsetzen. Im ersten Halbfinalspiel beziegte der MTV Barum mit 2:1 sogar das Team aus Holstein Kiel. Das zweite Halbfinale gewann der PSV Grün-Weiß Hildesheim (Niedersachsenliga) mit 1:0 gegen den Regionalligisten ATS Buntentor aus Bremen. Das Finale war dann ein reines Duell der Niedersachsenliga Ost, in dem sich beide Teams nichts schenkten und torlos ins Neunmeterschieߟen mussten. Die Entscheidung fiel mit 3:2 zu Gunsten des MTV Barum, der anschließend den von der Volksbank gestifteten Pokal sowie die Siegprämie mit nach Hause nehmen konnte. Der gastgebende Buchholzer FC Landesliga) musste schon früh die Segel streichen und konnten nur noch um die Plätze neun bis 16 mitspielen. Der TuS Fleestedt wurde am Ende 13., der BFC setzte sich im Neunmeterschieߟen gegen den TSV Stelle durch, und belegte damit den vorletzten Platz. Tags zuvor fand das Minimasters für Teams der Kreisliga statt. Die Dritte des BFC wurde Zweiter, BFC II belegte Platz vier.