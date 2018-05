Turniersieg für Tanzpaar Stehr

(cc). Das Turnierpaar Hartmut und Sabine Stehr aus der Tanzsportabteilung des VfL Jesteburg hat bei einem großen Standard-Tanzturnier in Delmenhorst teilbenommen, und im Feld von insgesamt 21 Paaren den ersten Platz im Finale der Seniorenklasse III A belegt. „Es waren Paare aus Hamburg bis Saarlouis und von Münster bis Berlin am Start“, berichtet VfL-Pressewart Martin Marx. „Das Turnier wurde in drei Runden durchgeführt und fand trotz des Sommerwetters auf einem hohen Niveau statt.“