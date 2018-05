Turniersieg für TCW-Tanzpaar

(cc). Beim zweitägigen Tanzturnier um den „Hunte-Delme-Pokal", das in Delmenhorst und Oldenburg ausgetragen wurde, war das Tanzpaar Jean Frederic Westphal und Lena Keim (1. TC Winsen) an vier Turnieren der Hauptgruppe C am Start, und schaffte den Sprung in das Finale der besten Sechs. In der Endrunde steigerte sich das TCW-Paar noch, und wurde mit Platz eins belohnt. Als Sieger der Hauptgruppe C durften sie das Turnier der Hauptgruppe B mittanzen und erreichten Platz 7. In den drei weiteren Turnieren der Hauptgruppe C erreichten sie die Plätze 4, 5 und 6. Michael und Birte Panten vom TCW erreichten in der Gruppe Senioren II C die Endrunde und erreichten Platz sechs. Dieter und Ellen Fuhrmann belegten Platz elf in der Gruppe Senioren III A.