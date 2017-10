TuS Jahn gegen VfL Stade

(cc). Zeitgleich mit den Herbstferien an den Schulen in Niedersachsen haben auch Hollenstedts Handballfrauen (Oberliga) erst einmal eine Pause bis zum nächsten Punktspiel am 22. Oktober beim Northeimer HC. Die will TuS Jahn-Trainer Rayco Rodriguez mit einem Testspiel überbrücken, und hat zu einem Freundschaftsspiel am Montag, 9. Oktober, die Drittliga-Handballerinnen des VfL Stade in die Max-Schmeling-Hallen in Hollenstedt eingeladen. Spielbeginn ist um 20 Uhr.