TV Meckelfeld punktet gegen Meister

(cc). Mit einem 3:3 (2:1)-Unentschieden gegen den Meister und Aufsteiger FC Hagen/Uthlede haben die Fußballer des TV Meckelfeld (TVM) zum Saisonabschluss in der Landesliga einen weiteren Pluspunkt auf ihre Seite gezogen. Ein Doppelschlag von André Fricke brachte den TVM mit 2:0 (34. und 37. Minute) in Führung. Aber Gäste schafften den 2:2-Ausgleich (53.), und drehten zum 3:2 (67.). In der Schlussminute traf Philip Wolfram zum 3:3 (90.). Mit Freibier wurde nach dem Abpfiff mit den Fans der Klassenerhalt des Tabellenelften Meckelfeld gefeiert.