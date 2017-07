TV Meckelfeld wird beim LVM-Sommer-Cup Zweiter

(cc). Obwohl Fußball-Landesligist TV Meckelfeld beim Vorbereitungsturnier, dem LVM-Sommer-Cup in Winsen, durch Tore von David Wagner und Philipp Dechow schon mit 2:1 gegen den Hamburger Landeslisten Dersimspor geführt hatte, drehten die Hamburger das Resultat noch zum 3:2 (1:1)-Turniersieg. Zweiter wurde TV Meckelfeld. Das Spiel um Platz drei gewann Oberligist TSV Buchholz kampflos, weil das gegnerische Team vom Landesliga-aufsteiger Harburger TB absagen musste, weil er keine komplette Mannschaft auf die Beine gestellt bekam. Ausrichter TSV Winsen wurde Fünfter. Bereits am heutigen Mittwoch, 19. Juli, 19 Uhr, spielt der TV Meckelfeld im Bezirkspokal beim TSV Winsen. Der Sieger aus dieser Begegnung spielt am Sonntag, 23. Juli, bei der Eintracht Elbmarsch.