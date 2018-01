TV Welle gewinnt Lim's Cup

FUSSBALL: Stadttitel der Firmenteams verteidigt Vorjahressieger Team Betz Holding

Bei der 18. Auflage des "Lim's Cup" Hallen-Fußball-Turniers in der Sporthalle Am Kattenberge in Buchholz hatten vor allem die Schiedsrichter erfreulich wenig zu tun. „Die Turniere verliefen besonders fair, mit kleinen Blessuren, die mit Eiswürfeln geheilt werden konnten“, berichtete Mit-Organisator Philipp Gleichauf vom gastgebenden TSV Buchholz 08, der mit der zweitägigen Veranstaltung zufrieden war. Es waren zwei tolle Turniere mit packenden Duellen bei denen sich Kreisligist TV Welle mit einem 3:1-Endspielsieg gegen den Buchholzer FC den Lim´s-Cup 2018 sicherte. Titelverteidiger TSV Buchholz 08 II wurde Dritter. Tags zuvor verteidigte Vorjahressieger Team Betz Holding (2:0-Finalsieg gegen Autohaus Meyer) den Stadtmeistertitel der Buchholzer Firmenmannschaften. Mehr zu den gelungenen Turniertagen lesen Sie in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.