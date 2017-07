TV Welle triumphiert

FUSSBALL: TVW-Elf gewinnt Tostedter Samtgemeinde-Pokal 2017

Fußball-Kreisligist TV Welle hat seine starke Frühform auch beim Tostedter Samtgemeindepokal 2017 bestätigt. Nachdem die Elf von Cheftrainer Torben Bellmann erst kürzlich den Allianz Cup gewann, sicherte sich das Weller Team am vergangenen Samstagnachmittag auch den Samtgemeindepokal. Im letzten Spiel der tollen Turniertage gewann der TV Welle vor mehr als 200 Zuschauern auf dem Rasenplatz der herrlichen Sportanlage Auf der Fahlhorst des gastgebenden SV Wistedt in einem hochklassigen Finalspiel mit 4:2 (2:2) gegen Vorjahressieger und Liga-Konkurrenten TSV Heidenau. Zweifacher Torschütze für den TVW war Marc Albers. Zwei weitere Treffer steuerten Cedric Jost und Marcel Albert bei. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.Die Ergebnisse im Überblick:Spiel um Platz 5:SV Wistedt - SV Wistedt II 6:4Spiel um Platz 3:FSV Tostedt - SV Dohren 2:6Halbfinalspiele:TV Welle - FSV Tostedt 6:2SV Dohren - TSV Heidenau 1:2Finale:TV Welle - TSV Heidenau 4:2