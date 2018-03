U15-Team holt den Landes-Vizetitel

(cc). Bis zum letzten Spieltag in der Jugend-Winterliga des niedersächsischen Baseball- und Softball-Verbandes konnte das U15-Team der Wild Farmers des SV Dohren seinen zweiten Tabellenplatz behaupten, und beendete die Saison 2017/18 als Vizemeister. Der Titel ging an die Bremen Dockers. „Die Dockers waren in diesem Winter einfach stärker,“ berichtete Trainer Bernd Sievers. "Aber auch meine Jungs haben richtig gut gespielt", lobte der Coach, der vom Leichtathletiktrainer der Bundesligaherren, Martin Schröder, unterstützt wurde. Nach einer kurzen Wettkampfpause, steht für die U15-Jugend schon bald die Freiluftsaison auf dem Plan.