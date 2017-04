Ü40-Niedersachsenmeisterschaft in Borstel

(cc). Die Vorbereitungen laufen bei der SG Borstel-Luhdorf bereits auf Hochtouren. Am 13. Mai wird die Spiel-Gemeinschaft (SG) im Winsener Ortsteil Borstel die Niedersachsenmeisterschaft der Ü40-Fußballer ausrichten. „Insgesamt werden 32 Fußballteams aus ganz Niedersachsen in Winsen zu Gast sein. Die Spiele der Altersklasse über 40 Jahre werden auf der Sportanlage des MTV in Borstel ausgetragen“, berichtet Mit-Organisator Arne Faust.

Prominenter Anwärter auf den Titel beim sportlichen Wettbewerb der Senioren, der nach seinem Sponsor den Namen „13. Krombacher Ü40-Niedersachsenmeisterschaft“ trägt, dürfte die Mannschaft von Hannover 96 sein, die sich in dieser Altersklasse bereits die deutsche Meisterschaft sichern konnte. Die kürzesten Anfahrtswege dürften der VFL Güldenstern Stade, MTV Treubund Lüneburg und Gastgeber SG Borstel-Luhdorf haben. Eine lange Anreise werden die Teams aus Leer, Lingen, Göttingen, Goslar und Braunschweig haben. Die Spiele werden ab 10 Uhr auf dem Sportplatz Habichtshorst am Heidlandsweg in Winsen-Borstel ausgetragen. „Wir werden mindestens 600 Personen unterzubringen und zu versorgen haben“, sagt Arne Faust von der Turnierleitung.