Ungefährdeter 34:26-Auswärtssieg

Die Handballfrauen der HL Buchholz 08-Rosengarten haben mit ihrer neuen Trainerin Tanja Logvin ihr Auswärtsspiel vor rund 300 Zuschauern in der 2. Bundesliga der Frauen mit 34:26 (16:12) bei der HSG Hannover-Badenstedt gewonnen und damit ihre Tabellenführung verteidigt. Nur in der Anfangsphase spielten die Gastgeberinnen mit den "Luchsen" bis zum 6:6 (12. Minute) auf Augenhöhe. Danach erhöhte der Spitzenreiter das Tempo und fuhr am Ende einen ungefährdeten Auswärtserfolg ein. Die besten Werferinnen: Zeliha Puls (7), und Paula Prior (6 Tore).