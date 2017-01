Uwe Völz ist neuer TSV-Coach

Neuer Trainer beim Fußball-Kreisligisten TSV Heidenau ist der bisherige Co-Trainer Uwe Völz (56). Er tritt die Nachfolge von Rüdiger Meyer an. „Uwe ist bereits im Juli 2016 zu uns gekommen und hat mit Rüdiger gemeinsam in unserem Trainerteam gearbeitet. Zuvor war er sieben Jahre lang Trainer der 1. Herren des TV Welle. Wir freuen uns sehr, dass Uwe nun hauptverantwortlich die Geschicke unseres Teams leiten wird“, sagt TSV-Obmann Jürgen Tödter: „Die höchste Priorität in den nächsten Jahren besteht darin, unsere Jugendspieler in den Herrenbereich zu integrieren, Dies ist Uwe beim TV Welle sehr gut und nachhaltig gelungen, von daher ist er die ideale Besetzung für das Traineramt in unserem Verein. Zudem hat Uwe auch eine "blau-weiße" Vergangenheit. Er war als Spieler der 1. Herren und Trainer der 2. Herren bereits einige Jahre für den TSV Heidenau tätig“, berichtet Tödter. Die Funktion des Co-Trainers soll Alex Schütte (34) übertragen werden, der vor Jahren bei Altona 93 II spielte, und seit gut einem Jahr dem TSV Heidenau angehört.