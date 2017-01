Verdienter Auswärtssieg

HANDBALL: Rosengarten-Buchholz gewinnt 27:20 beim TSV Haunstetten

Die lange Reise mit der Bahn nach Augsburg hat sich für die Zweitliga-Handballerinnen der SGH Rosengarten- BW Buchholz gelohnt: Die Rosengarten- "Luchse" konnten nach großartigem Kampf mit 27:20 und mit zwei wichtigen Zählern im Gepäck die Heimreise antreten. Es waren zwei gänzlich unterschiedliche Halbzeiten: Nach dem ersten Durchgang lag Rosengarten-Buchholz mit 9:10 zur Halbzeit zurück. Erst Mitte der zweiten Halbzeit konnte der Tabellenvierte einen 14:14-Zwischenstand (40. Minute) mit fünf Toren in Folge zum 19:14 (47.) drehen. Ausführlicher Spielbericht folgt in der WOCHENLBATT-Printausgabe am Mittwoch.