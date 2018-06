VfL-Frauen im Pokal-Endspiel

(cc). Am Sonntag, 3. Juni, stehen die Fußballfrauen des VfL Jesteburg, die kürzlich mit einem Sieg gegen den Meister den Klassenerhalt in der Regionalliga geschafft haben, im Endspiel gegen Hannover 96 um den Niedersachsenpokal. Das Finalspiel wird im August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen ausgetragen. Anpfiff ist um 14 Uhr. Das Siegerteam qualifiziert sich für die Teilnahme am DHB-Pokalwettbewerb.