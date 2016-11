VfL-Frauen siegen bei Bergedorf 85

(cc). Mit dem 1:0-Erfolg bei Bergedorf 85 haben die Fußballfrauen des VfL Jesteburg den Vorsprung von den Abstiegsplätzen in der Regionalliga weiter vergrößert. Den Siegtreffer erzielte Annalena Otto in der 30. Spielminute. In der Folgezeit hatten Andrea Ludewig, Nele Heins und Annalena Otto weitere Chancen, die allerdings nicht genutzt wurden.