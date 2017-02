VfL Jesteburg belegt beim eigenen Hallenturnier Platz drei

(cc). Die Regionalliga-Fußballfrauen des VfL Jesteburg haben beim eigenen Hallenturnier um den DSV-Cup den dritten Platz belegt. Den Pokal hat Ligakonkurrent ATS Buntentor an die Weser nach Bremen mitgenommen. Im Finale setzte sich Buntentor mit 3:1 (1:1) im Siebenmeterschießen gegen Vorjahressieger Werder Bremen II durch. Das Spiel um Platz drei gewann der gastgebende VfL Jesteburg mit 3:0 gegen Fortuna Celle. Beim VfL spielten mit Cindy Werth und Fabienne Stejskal zwei Neuzugänge, die nach dem Rückzug in der Winterpause von Bergedorf 85 aus der Regionalliga Nord sich den Jesteburger Fußballfrauen angeschlossen haben. An diesem Wochenende spielen die Jesteburger Frauen beim Hallenturnier des ATS Buntentor in Syke.