Vielseitigkeitsturnier in Luhmühlen

(cc). Am Sonntag, 30. April, und Montag, 1. Mai, veranstaltet der Pferdezucht- und Reitverein Luhmühlen traditionsgemäß die Vielseitigkeitsprüfung der Klasse A** auf dem Turniergelände in der Westergellerser Heide. Bei diesem Turnier werden auch die Kreismeister der Junioren, Junge Reiter und in der allgemeinen Klasse ermittelt. Beginn ist am Sonntag, um 7.30 Uhr (Dressur), und am Montag um 9.30 Uhr (Gelände).