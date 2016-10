Vierfacher Triumph für Windisch

KANUSPORT: Starter vom MTV Luhdorf-Roydorf räumten sieben Landestitel auf der Ilmenau in Lüneburg ab

Für die Kanuten des MTV Luhdorf-Roydorf ging eine lange Saison zu Ende. Absoluter Höhepunkt für den 17-jährigen Julian Windisch vom MTV waren die niedersächsischen Landesmeisterschaften auf der ruhigen, aber sehr anstrengenden Ilmenau in Lüneburg, wo er allein vier Titel abgesahnt hat. Insgesamt haben die Luhdorfer sieben Titel auf ihrem Konto verbuchen können.Bei den Titelkämpfen von Niedersachsen standen jeweils vier Wettkämpfe auf dem Programm, die auf unterschiedlichen Strecken ausgetragen wurden. Drei Ergebnisse kamen in die Endwertung, das schlechteste Zwischenresultat wurde gestrichen.Julian Windisch holte die Landestitel in den Disziplinen Kajak 1 und Canadier 1 bei den Junioren, und zusätzlich im Canadier 2 mit seinem Trainer Marcus Andernach in der Leistungsklasse. Und Titel Nummer vier im Canadier 2 Mixed mit Alexa Reuten bei den Junioren. Bei den Schülerinnen sicherte sich Alexa Reuten zum zweiten Mal in Folge den Landesmeistertitel im Kajak 1. Weitere Landestitel gingen an Matthias Winkler (Kajak 1, Altersklasse A) und Marcus Andernach (Canadier 1, Herren). Landesbester der männlichen Schüler C im Kajak 1 wurde Paul Mülder (alle MTV Luhdorf-Roydorf). „Erfreulicherweise hatten wir sehr viele Neulinge in ihrer ersten Saison am Start, die auf der Ilmenau weitere Wettkampferfahrung sammeln konnten", sagte MTV-Abteilungsleiter Stefan Kubbe, der aus der Jugend des Vereins auch in Zukunft das eine oder andere Talent für nationale und internationale Auftritte stellen will.Wenn von Kanuten des MTV Luhdorf geschrieben wird, darf natürlich der Name von Kira Kubbe (18) nicht fehlen, auch wenn sie längst dem Bundeskader angehört, und seit einige Zeit schon in Leipzig lebt und trainiert. Kira Kube war vor den Landestitelkämpfen gemeinsam mit ihrem ehemaligen Vereinstrainer Marcus Andernach bei den deutschen Meisterschaften (DM) der Leistungsklasse in Hohenlimburg am Start. Bei der DM haben die beiden MTV-Kanuten im Canadier 2 Mixed Platz vier belegt.