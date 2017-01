Viertelfinale im Kreispokal

TISCHTENNIS: Start in die Rückrunde

In der kommenden Woche stehen die Viertelfinalpartien im Wettbewerb um den Tischtennis-Kreispokal auf dem Programm. Im Damen-A-Wettbewerb hat der SC Vierhöfen bereits das Halbfinale erreicht, da der TSV Winsen-Schwinde nicht angetreten ist. Titelverteidiger bei den Damen ist der TuS Fleestedt.In der A-Klasse der Herren erwartet die zweite Mannschaft des MTV Obermarschacht am Mittwoch, 11. Januar, 20 Uhr, das Team von Blau-Weiss Buchholz. Beide Teams kennen sich bereits aus gemeinsamen Zeiten in der 2. Bezirksklasse. Mit Spannung wird auch das Spiel am Montag, 9. Januar, 20 Uhr, im Herren-B-Pokal zwischen dem TV Meckelfeld II und dem MTV Hanstedt erwartet. Der MTV reist mit zwei Punkten Vorsprung zu den Seevetalern.Auch die dritte Herrenmannschaft des MTV Fliegenberg bekam im C-Wettbewerb der Herren ein Heimspiel zugelost. Am Donnerstag, 12. Januar, 20.15 Uhr, ist der Hundener TTV III zu Gast. Die Elbdeicher siegten überraschend in Runde zwei gegen den Pokalverteidiger MTV Brackel IV, und anschließend auch gegen den TV Welle II.