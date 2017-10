Vizemeister der Bezirksliga

TENNIS: Herren-40-Team des TC Blau-Weiß Salzhausen sichert sich zweiten Platz in der Staffel

Erneut haben sich die Herren 40 des Tennis Clubs (TC) Salzhausen in der Sommersaison den zweiten Platz in der Bezirksligastaffel gesichert. "Nach drei Spieltagen wurde schon deutlich, dass fünf Mannschaften auf Augenhöhe waren und zwei Teams deutlich schwächer besetzt waren", berichtete Pressewartin Marion Lutz.Das Team von Blau-Weiß startete mit 5:1 Punkten aus den ersten drei Auswärtsspielen: 4:2 beim SC Wietzenbruch, 3:3 beim TC Lüchow und 6:0 beim TC Heideperle Bispingen. Da der TC Hambühren zu diesem Zeitpunkt schon drei Siege auf seinem Konto verbuchen konnte, geriet das Team aus Salzhausen bereits am vierten Spieltag gegen den TC Boye-Celle (4:2 Punkte) unter Zugzwang. Nach einem 2:2-Zwischenstand nach den Einzeln riskrierten sie eine neue Doppelaufstellung - und mussten in beiden Doppeln der Celler Mannschaft überlassen. Dadurch hatte der TC Hambühren freie Bahn beim Aufstieg in die Verbandsklasse.Aber während der Saison bekam Hambühren plötzlich Personalprobleme und holte nur noch einen einzigen Punkt. Besser lief es für das Team aus Salzhausen, das noch auf den zweiten Platz (9:3 Punkte) vorrücken konnte. Den Aufstieg schaffte der TC Boye-Celle stieg mit 10:2 Punkten.Die als Spielgemeinschaft mit dem TC Garstedt startende Mannschaft aus Salzhausen stellte erneut den besten Spieler dieser Staffel: Dennis Ahrens gewann als Nummer eins des Teams alle fünf Einzel. Er dominierte mit seinem druckvollen und sicheren Spiel. Auch seine Teamkameraden sammelten fleißig Punkt: Torsten Krause und Ralf Ihlemann gewannen drei ihrer vier Einzel. Stefan Goeritz holte insgesamt vier Punkte, wobei vor allem sein Doppelsieg mit Ralf Ihlemann beim TC Lüchow die Aufstiegschancen lange lebendig hielt. Mannschaftsführer Stefan Eckhardt erwies sich erneut als bärenstarker Doppelspieler, gewann aber auch die beiden Einzel, in denen er sich aufgestellt hatte. Außerdem wurden Arne Simon, Michael Kölln und Karsten Kühl eingesetzt und punkteten ebenfalls. Jetzt bereitet sich die Herren-40-Mannschaft bereits auf die Punktspiele der Hallensaison vor, die sie ebenso als Spielgemeinschaft mit dem TV Garstedt austragen werden. Das Ziel ist ein gesicherter Mittelplatz in der Tabelle.