Volkslaufserie hat das Ziel erreicht

LEICHTATHLETIK: 39. Lauf in Borstel beendet Serie um den Heidjer-Cup – die neuen Termine für das Sportjahr 2018 stehen fest

Der 39. Volkswaldlauf beim MTV Borstel-Sangenstedt mit neuem Teilnehmerrekord (410 Teilnehmer!) beendete kürzlich die beliebte Volkslaufserie um den Heidjer.Cup, die seit 17 Jahren gemeinsam vom WOCHENBLATT und der Sparkasse Harburg-Buxtehude unterstützt wird.Exakt 410 Läuferinnen und Läufer, sowie Walker waren bei der Veranstaltung mit Ziel am Habichtshorst am Start. „Damit hatten wir neuen Teilnehmerrekord“, freute sich MTV-Hauptorganisatorin Wiebke Neunert, die von einem großen Helferteam unterstützt wurde: „Im Vorjahr waren es noch 80 Starter weniger.“ Neunert freute sich auf über die großen Gruppen bei den Kinderläufen: „Da hatten wir mehr als 150 Renner“, strahlte die Organisatorin.Über 5,2-Kilometer siegten, wie schon vor sechs Wochen in Jesteburg, Christian Hespe aus Buchholz vor Rico Helmboldt von der LG Nordheide. Schnellste Frau auf dieser Strecke war Josefine Meyer-Ranke von der TG Fliegenberg-Stöckte, die mit rund 40 Aktiven die größte Voranmeldegruppe stellte. Die Schnellsten auf der 10,7-Kilometerstrecke waren Philipp Grotrain (TH Eilbeck, 41:54 Min.) und Ann-Kathrin Balduhn (TG Fliegenberg-Stöckte, 46:13). Den Sieg im Hauptlauf über 21,1 Kilometer sicherten sich Björn Gasow (XXL-Fighter Lüneburg, 1:18:20 Std.) und Birgit Schwartz-Reinken (TSV Eintracht Hittfeld, 1:36:55 Std.).Das sind die Lauftermine in 2018! Es sind insgesamt elf Termine, da der Oktoberlauf des TSV Auetal dazu gekommen ist:34. Stadt- und Deichlauf des TSV Winsen, Dienstag, 1. Mai, 9 Uhr, tsvwinsen.de Klaus Heinsohn, Telefon 04171-59344420. Wald- und Wiesenlauf Salzhausen, Sonntag, 27. Mai, 7:30 Uhr, mtv-salzhausen.de Regine Köster, 04172-96105921. H I T-felder Volkslauf, Samstag, 2. Juni, 14 Uhr, volkslauf-hittfeld.de Heiner Steeneck, 04105-5827320. Buchholzer Stadtlauf, Sonntag, 17. Juni, 9 Uhr, buchholzerstadtlauf.de Arno Reglitzky, 04181-59329. Brunsberglauf Holm-Seppensen, Sonntag, 2. September, 9.30 Uhr, brunsberglauf.de Armin Schneider, 04187-794422. Run for Help in Winsen der D M S G, Freitag, 7. September, 18 Uhr, dmsg-beratung-runforhelp.de Waltraut Heus, 04171-62924Pattensen läuft 2018, Sonntag, 9. September, 10 Uhr, mtv-pattensen.de Sandra Dose, 04171-692865731. Jesteburger Volkslauf. Sonntag, 16. September, 9.30 Uhr, vfl-jesteburg.de Steffen Maack, 0177-243457033. Tangendorfer „Kartoffellauf“, Sonntag, 23. September. 9.30 Uhr, fg-tangendorf.de Gernot Breitschuh, 04173-50536812. Auetal-Oktoberlauf, Sonntag, 14. Oktober, 9.30 Uhr, tsvauetal.de Dennis Ammann, 04173-221251540. Borsteler Volkswaldlauf, Sonntag, 21. Oktober, 10 Uhr, mtv-borstel-sangenstedt.de Wiebke Neunert, 04171-74242Alle Teilnehmer dieser Laufserie erhalten einen Laufpass. Starter, die mindestens acht Läufe absolvieren, werden von den Hauptsponsoren Sparkasse Harburg-Buxtehude und Wochenblatt am Ende der Volkslaufserie zu einem Essen eingeladen und geehrt.