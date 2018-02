Volleyballerinnen des TV Vahrendorf kämpfen um Klassenverbleib

(cc). Zwei Heimspiele stehen für die Volleyballerinnen des TV Vahrendorf (Tabellenachter) am Samstag, 24. Februar, in der Verbandsliga II der Frauen auf dem Programm. Zu Gast sind der Tabellenfünfte TSV Buxtehude-Altkloster, und der Geestemünder TV (Rang drei). Die Spiele finden in der Rosengarten-Sporthalle in Klecken statt. Beginn ist um 15 Uhr. „Dieser Heimspieltag könnte schon darüber entscheiden, ob wir den Klassenerhalt schaffen“, sagt TVV-Pressewartin Larissa Schönrock.