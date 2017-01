Vorfreude auf „Budenzauber“ in Ashausen

(cc). Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren! Am 13. und 14. Januar veranstaltet der MTV Ashausen-Gehrden 08 seine traditionellen Senioren-FußballHallenturnier, die vom Obmann Manfred Bühring organisiert werden. Am 13. Januar, ab 19 Uhr, sind die Senioren Ü 40 dran. Die Ü48-Senioren spielen am 14. Januar ab 13 Uhr.