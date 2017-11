Vorverkauf für Bundesliga-Lateinturnier

(cc). Der Kartenvorverkauf für das Turnier der 1. Bundesliga Lateinformation am Samstag, 3. Februar 2018 in der Nordheidehalle, hat begonnen. Die Eintrittskarten gibt es ab sofort in der Geschäftsstelle von Blau-Weiss Buchholz, Holzweg 6.