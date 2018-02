Wer holt in Winsen den Landestitel?

(cc). Am Samstag, 24. Februar, wird der Hallenfußball-Landesmeister 2018 in Winsen ermittelt. Insgesamt sind 34 Seniorenmannschaften am Start. Die Vorrundenspiele finden in drei Hallen zeitgleich statt. Beginn 10 Uhr: Winarena, BBS_Halle und Peter-Wind-Halle n Luhdorf. Die Endrunde in der Winarena wird voraussichtlich um 14 Uhr beginnen. Aus dem Landkreis Harburg sind Teams des Buchholzer FC (Gruppe H) und der SG Borstel-Luhdorf (Gruppe A) dabei.